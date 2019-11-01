الرئيسية | اخبار الناس أفراح آل الروسان وآل فريج ..الروسان طلب وكريشان اعطى

وطنا اليوم-توجهت جاهة كريمة مساء يوم الجمعة من عشيرة الروسان الى عشيرة الحصان/ال فريج لطلب يد المهندسة غدير كريمة المهندس محمد ابراهيم فريج لابنهم المهندس عبدالله نجل المهندس لافي الروسان .

وترأس جاهة عشيرة الروسان عطوفة المحافظ السابق الاستاذ عادل الروسان والذي طلب باسم الجاهة ورد معالي الباشا توفيق كريشان بالقبول على سنة الله ورسوله.

وحضر الجاهة عدد من كبار الشخصيات وجمع من الاهل والاصدقاء والانسباء .

... واستقبل الجاهة الكريمة نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون البرلمانية الاسبق الباشا توفيق كريشان.وترأس جاهة عشيرة الروسان عطوفة المحافظ السابق الاستاذ عادل الروسان والذي طلب باسم الجاهة ورد معالي الباشا توفيق كريشان بالقبول على سنة الله ورسوله.وحضر الجاهة عدد من كبار الشخصيات وجمع من الاهل والاصدقاء والانسباء .

















































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