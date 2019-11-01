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والدة الدكتور مهند أبو مغلي في ذمة الله
وطنا اليوم-عمان:ينعى رئيس جامعة عمان العربية ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور لها بإذن الله حياة عادل ناصر الدين والدة الاستاذ الدكتور مهند أبو مغلي عميد كلية القانون.
وتتقدم أسرة جامعة عمان العربية من زميلهم الاستاذ الدكتور ابو مغلي وال ابو مغلي وآل نا صر الدين بأصدق مشاعر العزاء والمواساة سائلين الله عزوجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنة فسيح جناته.
وسيشيع جثمانها بعد صلاة ظهر يوم السبت من مسجد ابوعيشة ويوارى جثمانها في مقبرة سحاب.
تقبل التعازي في منزل زوجها المغفور له بإذن الله الدكتور المحامي عزمي مسعود ابو مغلي فيلا رقم108 شارع ابراهيم القطان خلف مجمع جبر/ ام السماق.
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