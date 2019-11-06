 وطنا نيوز -عشيرة التميمي تبارك لإبنها المقدم (خالد التميمي ابو صقر)
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عشيرة التميمي تبارك لإبنها المقدم (خالد التميمي ابو صقر)
التاريخ : 06-11-2019 07:15:24 المشاهدات: 780

لصانع المجد والنجاح والإنتاج للحالم أحلام لها في نفوس أصحابها مكانة والتي تتحول حقائق حية لك أنت فأنت مثال من نفخ فيها من روحه ووصلها بما في الدنيا من حس وحركة.
وكما يلاحظ أنك الناجح الذي أحسن أستغلال الوقت، في حين ضيعة غيره.والذي أحرق كل مراكب العودة إلا تلك المحملة بمبتغاها، وبذلك تحافظ على حالة ذهنية أسمها الرغبة الجامحة في النجاح، والتي هي أساس لإدراك أي نجاح والرقي بالوصول له.
فالنجاح الذي وصلته لم يعرف الفشل بل هو صورة للنجاح المميز، من غير أن تفقد الأمل.
من هنا نتقدم نحن عشيرة التميمي احفاد الصحابي تميم الداري بالتهنئه والتبريكات لابننا المقدم ( خالد التميمي ابو صقر ) بمناسبة صدور الاراده الملكيه الساميه بترفيعه إلى رتبة مقدم ومنها للأعلى أن شاء الله تعالى في خدمة الوطن في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.


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