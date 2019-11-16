الرئيسية | اخبار الناس جاهة العزام وبدويه – صور

وطنا اليوم-توجهت جاهة كبيرة من آل بدوية الى عشيرة العزام لطلب يد "ملاك" كريمة مدير عام بنك المدن والقرى اسامة العزام لابنهم "لؤي" وغصت قاعة عمان الكبرى بمدينة الحسين للشباب بلفيف من الوزراء والاعيان والنواب والشخصيات العامة ومدراء الدوائر والوجهاء وشيوخ العشائر وعدد من ابناء عشيرة العزام وبدوية . حيث طلب عن آل بدوية المهندس احمد بدوية فيما قام بتلبية الطلب عن عشيرة العزام الشيخ محمد ابراهيم ناجي العزام. تهانينا للعروسين والامنيات لهم بحياة سعيدة ملؤها الهناء . مع صور من الجاهه :





















تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر