الرئيسية | اخبار الناس مبارك للزميل جمال عليان زفاف ابنه عامر على صاحبة الصون سجى الحوري

وطنا اليوم-أسرة وطنا اليوم الاخباري تبارك للاخ والزميل الاعلامي جمال عليان بمناسبة زواج ابنة عامر عليان يوم امس الموافق 30/10/2019 في حفل بهيج ضم الاهل والاصدقاء وقامات من رجالات الوطن . وكما نبارك لابنة الشاب الوسيم المهذب عامر عليان بطلاق العزوبية ودخولة القفص الذهبي على الشابة صاحبة الصون والعفاف سجى حسين الحوري الف الف مبروك للعروسين بالرفاء والبنين

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