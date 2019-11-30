 وطنا نيوز -مبارك للزميل جمال عليان زفاف ابنه عامر على صاحبة الصون سجى الحوري
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مبارك للزميل جمال عليان زفاف ابنه عامر على صاحبة الصون سجى الحوري
التاريخ : 01-11-2019 01:32:21 المشاهدات: 797

وطنا اليوم-أسرة وطنا اليوم الاخباري  تبارك للاخ والزميل الاعلامي جمال عليان بمناسبة زواج ابنة عامر عليان يوم امس الموافق 30/10/2019  في حفل بهيج ضم الاهل والاصدقاء وقامات من رجالات الوطن .

وكما نبارك لابنة الشاب الوسيم المهذب عامر عليان بطلاق العزوبية ودخولة القفص الذهبي على الشابة صاحبة الصون والعفاف سجى حسين الحوري

الف الف مبروك للعروسين بالرفاء والبنين  

 

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