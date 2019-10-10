الرئيسية | اخبار الناس (الوجيز في التربية الإعلامية) للكاتب والباحث الإعلامي سليمان الطعاني

وطنا اليوم-صدر حديثا عن دار الخليج للنشر والتوزيع كتاب (الوجيز في التربية الإعلامية) للكاتب والباحث الإعلامي سليمان الطعاني وجاء هذا الكتاب ليكون بين يدي الطالب والشاب والفتاة والمواطن العادي وأساتذة الإعلام نضع من خلاله تصورات للتعامل مع الرسائل الإعلامية التي يتعرض لها الجمهور بشكل عام على مدار الساعة من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومساعدتهم على ما يلي:

• اكتساب مهارات التفكير الناقد واتخاذ القرارات الصائبة حيال ما يتعرّضون إليه من رسائل إعلامية.

• التركيز على كشف الرسائل المزيفة والقيم غير الملائمة، وتشجيع الطلاب بالذات على رفضها وتجاوزها، وحُسن الانتقاء منها والتعامل معها والمشاركة فيها بصورة فعَّالة.

• نشر مفاهيم التربية الإعلامية وفق أُطر المبادئ والقيم التي تتبناها الدولة في أذهان الطلبة من خلال اتباع الرقابة الذاتية والممارسات الإيجابية في التواصل مع الآخرين.

• تشكيل وعي لدى الطلبة حول أهمية المعلومات وخطورتها، وكيفية تبادلها على مختلف منصات الإعلام الرقمي التي تقود المشهد داخل المجتمعات.

• تبصير الطالب بسلبيات الاعلام الاجتماعي التي تتمثل في بث الأفكار المتطرفة والشائعات، ونشر الأكاذيب والمعلومات المغلوطة، وانتهاك خصوصية الآخرين، وتنفيذ جرائم النصب والاحتيال عبر الشبكة العنكبوتية.

• حماية الطلبة وأفراد المجتمع من التضليل الذي يعتري بعض الأخبار والمعلومات المتداولة والممارسات السلبية. يطلب الكتاب من * دار الخليج 0096264647559 /// 797329119 00962

* جملون www.jamalon.com

* نيل وفرات www.nwf.com

* لطلب نسخة الكترونية من موقع google play

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر