الزميل الدكتور محمود السلخي الى رتبة استاذ

وطنا اليوم- قرر مجلس العمداء في جامعة البترا وبناءاً على تنسيب رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور مروان المولا ترقية الدكتور محمود السلخي الاستاذ المشارك في قسم العلوم التربوية الى رتبة استاذ، ويشغل الدكتور السلخي رئيس قسم العلوم الاساسية الانسانية في كلية الاداب والعلوم بجامعة البترا اضافه الى عمله كعضو هيئة تدريس في قسم العلوم التربوية.

أسرة وطنا اليوم الاخباري ممثلة بالاعلامي الدكتور قاسم العمرو تتقدم من الزميل الاستاذ الدكتور محمود السلخي باجمل التهاني متمنيين له التقدم دائما