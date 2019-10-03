البشتاوي يُحضر لخوض انتخابات عضوية مجلس نقابة المحامين

وطنا اليوم- استجابة لدعوة العديد من الاصدقاء والزملاء اعضاء نقابة المحامين الهيئة العامة قرر الاستاذ المحامي يوسف العمري البشتاوي التحضير لخوض غمار الانتخابات كمستقل لعضوية مجلس نقابة المحامين الاردنيين.

وقد بدأ البشتاوي فعلا مشواره من خلال لقاءات ودية جمعته بالعديد من الاساتذة المحامين مما شكل قناعة لديه بالقبول والدعم من قبل العنصر الشبابي في الهيئة العامة لنقابة المحامين.

البشتاوي ينطلق لتحقيق العديد من الاهداف التي تأتي ضمن رؤية شاملة متكاملة للنهوض بعمل النقابة من أجل خدمة الزملاء المحامين في التأمين الصحي واعادة قراءة التقاعد والاشتراكات والعمل على تحسين بيئة العمل للزملاء الاساتذة، وقد أدلى بالتصريحات التالية لموقع وطنا اليوم.