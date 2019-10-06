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المشاهرة نعى المسؤولين قبل أن ينعى نفسه ويتولاه الله
وطنا اليوم-عمان:عبدالله المشاهرة هو الاسم الذي توشحت لأجله صفحات ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالسواد ، ابن ال25 ربيعاً والذي فارق الحياة وهو ينتظر وصول التقارير الطبية من الولايات المتحدة الامريكية و معرفة كلف العلاج ، من أجل توفير ذلك المبلغ بعد ان تجاهلت ونسيت الحكومة وعودها امام نداءاته واوجاعه .
لا، لا وربي
فإنني تمنيت لو ان الارض انشقت وابتلعتني وما وصلت إلى ما قد وصلت إليه فإنني أتألمُ فوق الألم، ألم يؤلم اكثر مما فيا من ألم
يجعلُ قلبي يتصحرُ يتصدع ويكاد ينهار
يحعلُني ابكي وشفتاي تبتسم وكل ما فيَّ يعتصر ألم
أسألُ نفسي في بعض الأحيان ما ذنبي؟
ولماذا انا..! لكن إيماني بالله والقضاء والقدر خيره وشرهُ هو ما يجعلني صابراً للآن
ثم يعود السؤال من جديد لماذا لم يقف بجاني آولئك الذين وصلهم ندائي و نحيبي المنكسر لماذا لم يمنحوني حقوقي التي سبق وشرعها لي الدستور لماذا .......؟
لماذا علينا أن نُذل ونُهان لنحصل على حقنا لماذا والف لماذا؟!!
يبقى حُب الوطن متفشياً في قلبي يجبرني على السكوت
لكل مسؤول سبق وسمع ندائي ثم ادار ظهرهُ متغاظياً ما سمع
هنالك رب لن أُسامح بحقي ومع كُل سجدةٍ اسجدُها سترتفعُ دعواتي للخالق الواحد الاحد
لن أُبالي بعد ذلك إن لم يسمعني أحد ولن أُطالب احد
فأنا وإن لُبيَّ ندائي وتعالجت لم يعد ذلك علي بنفع
فشغفي في الحياة قد انتحر وأملي هجر
ولم يعد لي الرغبة في الحياة
وإن استعدةتُ صحتي
فما هُدِم وحُطم ما انهار وقويضَ اكبر من أن يبني او يُعمر
ما لي بصحةٍ عقبَ ما تلقيتهُ من ..........
ما يحول بيني وبين التخلي عن هذة الحياة هو خوفي من خسارة الآخرة.. كما خسرت الحاضر وثقتي بأنني سأحصل على ما لم احصل عليه في دنيتي في الاخرة
ولله الحمد
لن انسى ان اعتذر من أمي التي حلمت ك غيرها من النساء بإبنٍ ناجح طموح يزين الحياة بعينيها ويدخل السرور لقلبها
عذراً امي فقد هرمت فوق السرير لم اكبر بين ذراعيكي ولا بين البشر بل فوق السرير
فوق السرير ترعرعت ثم قُتلت احلامي يا امي
فوق السرير مر عمري الوردي
عذراً ابي وامي !!)
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