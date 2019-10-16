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الشوبكي: اصحاب الحقائب المحزومة سطو على الوطن ومقدراته
وطنا اليوم: طالب الشيخ خالد الشوبكي بمحاسبة كل الفاسدين الذين عاثوا فسادا بالوطن جاء ذلك في كلمة الاهاها وتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقد ذكر بعض من القضايا التي مرت دون حساب مثل قضية صوامع العقبة كما اعتبر قانون ضريبة الدخل بالمجحف والمؤذي للاقتصاد الوطني وللشريحة الفقيرة من المجتمع بتحيلها اعباء لا طاقة لهم بها.
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