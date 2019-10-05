الخشمان يعبر عن فرحته بانتهاء ازمة اضراب المعلمين

وطنا اليوم- هذا ما نشره الكابتن محمد الخشمان على حسابه في الفيسبوك:

مبارك للمواطن عودة الحياه اليوميه الى طبيعتها وكل التقدير لكل من ساهم باحتواء هذا الخلاف العائلي بين ابناء الاسرة الواحده ... وكل التقدير لفاعلين الخير بلم الشمل واعادة الوضع الى مساره الصحيح ولعنة الله على كل من تسبب في هذا الأرق وصب الكاز على الجمر ونقول لهم الآن عودوا الى جحوركم فالأردنيين اكبر واجل من ان يقعوا في شباك خباثتكم .

نعم فقدنا 30 يوما من الأنتاج العلمي ولكن سيتم بعون الله بذل الجهود لتعويض كافة الخسائر .شكرا للنقابه والعاملين عليها وشكرا للحكومه ممثلة بشخص الدكتور رئيس الوزراء وشكرا للشعب المنتمي الى وطنه وهويته وشكرا لكل فاعل خير كان همه الوطن دون البحث عن المصالح الشخصيه .

الف مبروك هذا الأتفاق التاريخي بين 5 مليون مواطن اردني والاداره الحكوميه واعانكم الله في الأستمرار بتادية المهام الموكلة اليكم باقتدار في هذه الظروف الأستثنائيه . الآن الى العمل والأنتاج ولنضع الماضي خلفنا وكل عام وانتم بخير .