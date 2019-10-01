الرئيسية | اخبار الناس الحماد بني صخر والشواتره نسايب

وطنا اليوم - اخبار الناس

توجهت مساء اليوم الجمعة جاهة كريمة من أبناء عشيرة الحمّاد بني صخر برئاسة الدكتور خلف الحمّاد ومعهم أنسبائهم وأصدقائهم، إلى ديوان عشيرة الشواترة في مدينة إربد، لطلب يد ابنتهم الآنسة هلا كريمة السيد عبدالله عبدالرحيم شوتر لابنهم الدكتور فايز عبدالله الحمّاد.



وكان في استقبالهم أبناء عشيرة الشواترة وأنسباؤهم وأصدقاؤهم، ورد المهندس فتحي شوتر على الجاهة الكريمة بالإيجاب والقبول.



ألف مبارك للعروسين إن شاء الله، ونسأل المولى عز وجل لهما السعادة والهناء، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير.





































تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر