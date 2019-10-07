الرئيسية | اخبار الناس عبدالله الخرشه مبروووك الخطوبه خالنا الحبيب

وطنا اليوم-يتقدم كل من يارا وينال وامير الحباشنه بأسمى ايات التهنئة والتبريكات الى خالهم الغالي عبدالله الخرشه بمناسبة الخطوبة . بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم بالخير وعقبال الفرحة الكبرى خالنا الحبيب . خالنا الحبيب عبدالله الخرشة نقول بك شعرا ولن نوفيك حقك سلام يا خالي الخال اللي وفاء بحقوق من صار خاله عز الله إنك خال يا طيب الفال والنعمٍ بخالي كل ما جاء مجاله معقودةٍ بفعولك أمال وأمال يا سالكٍ درب الشرف والرجولة أنت الذي فعلك نفل كل الأجيال تكرم كرم حاتم وتفعل إفعاله ساس الوفاء والطيب بك يا ابن الأبطال عيال الخرشة يا عسى الخلد فاله فيكم كرم للضيف مع زين الأفعال وقت المعارك والظفر والشكاله وأنتم هل الفزعة كريمين الأسبال أهل السخاء والجود وأهل والجماله



خالي عبدالله لاجت بالإقفا والإقبال يرسي كما ترسي رواسي جباله حلال قالاتٍ عريضات وطوال عون الرفيق وسم راع الضلالة ما هو من اللي مع هل الدار ميال يحلها بحكم الشرع والعدالة جعل الولي يحماه من كل النذال واللي يعادي له تصيبه بحاله

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