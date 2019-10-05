وفاة الإعلامي الأردني محمد خير البوريني

وطنا اليوم-عمان:انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الجمعة، الإعلامي الأردني القدير محمد خير البوريني، إثر معاناته مع مرض عضال.

والإعلامي الراحل من مواليد 1960 كان يعمل في قناة الجزيرة الفضائية كمعد ومنتج ومقدم لبرنامج مراسلو الجزيرة.

التحق بالجزيرة عام 1997 وسبق له أن عمل كرئيس تحرير ومذيع أخبار ومقدم برامج في التلفزيون الأردني، وعمل كذلك منتجًا ومراسلاً لقناة إم بي سي في الفترة 1994 – 1997.

كما التحق الزميل الراحل بقناة المملكة مع انطلاقتها العام الماضي.

يحمل دبلوم في الإعلام – وسائل الاتصال الجماهيري من جامعة ويلز بريطانيا ويحمل شهادة ماجستير في الإعلام تخصص تلفزيون من جامعة كراتشي في الباكستان.