المحامي يوسف العمري البشتاوي قصة نجاح

وطنا اليوم- يعتبر المحامي يوسف البشتاوي من المحامين الشباب الذين سارعوا خطاهم نحو تحقيق نجاحات في عملهم المهني في مدة قصيرة إذ يعتبر البشتاوي من أنشط المحامين الشباب من خلال شبكة علاقات واسعة نسجها بحسن خلق وطيب نفس، ومصداقية وأداء عملي يفوق الوصف.

قبل اكثر من عشر سنوات قدم الى عمان ليلتحق في سلك المحاماة كمتدرب مرت المدة الزمنية المطلوبة وانتقل بعدها الى استاذ مزاول، وكتان مصمما على النجاح، وفعلا اجتاز اصعب المراحل في البداية وهي الاختبار الميداني في بتعزيز ثقة جمهور الموكلين به، وتمكن بفترة وجيزة من اختراق هذا العالم بكل تعقداته الطبقية والفنية والتي تحتاج الى خبرة طويلة وقصر طريق النجاح.

اليوم يحقق البشتاوي النجاح في مكتبه الجديد في شارع الوكالات الذي اختار له تصميم يناسب ذوق الزبائن ويعمل فيه محامين خبراء لمتابعة كل القضايا بدقة ومهنية عالية.

لا يفوت المحامي البشتاوي التفاعل مع القضايا الاجتماعية والسياسية فهو معروف بولائه المطلق للقيادة الهاشمية كما يقف بصلابة الى جانب حقوق الفئات المهمشة وقد ابدى موقفا مؤيدا لمطالب المعلمين الحقوقية وبنفس الوقت يؤكد على حق الطالب بتلقي تعليمه.

كما ينشط المحامي البشتاوي بدعم الجمعيات الخيرية وتقديم المساعدات للمحتاجين.