ترقية الدكتور اياد الملاح الى رتبة استاذ

وطنا اليوم- قرر مجلس عمداء جامعة البترا وبناءً على تنسيب رئيس الجامعة ترقية الدكتور اياد الملاح الاستاذ المشارك في كلية الصيدلة بجامعة البترا الى رتبة استاذ.

الدكتورالملاح باحث متميز حصل على العديد من الجوائز البحثية وهو ناشط اجتماعي وشبابي وله مبادرات شبابية رياضية وتربطه علاقات مودة ومحبة مع جميع زملاءه في الجامعة.

اسرة موقع وطنا اليوم الاخباري ممثلة بالدكتور قاسم العمرو تتقدم من الاستاذ الدكتور اياد الملاح باجمل آيات التهنئة والتبريك بهذه المناسبة وتتمنى له التقدم والنجاح ومزيدا من العطاء.