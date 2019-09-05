وفاة عميد الأطباء وطبيب الفقراء في اربد

وطنا اليوم-عمان: انتقل إلى رحمة الله تعالى (الدكتور رضوان السعد ) بعد اسبوع من عملية القلب المفتوح التي أجريت له في المدينة الطبية

وكتبت صفحة مخيم اربد عن المرحوم :" أول دكتور في مخيم إربد حيث فتح اول عيادة بالمخيم والهدف من العيادة نبيل جدا" حيث عمل على علاج الناس وخدمة أهالي المخيم و بأسعار رمزية جدا ..والدكتور متميز بعلمه وأخلاقه ويحظى بالإحترام والحب والتقدير من جميع الناس بالمخيم ومن خارجه ".

واشارت إلى أن الدكتور رضوان السعد رحمه الله من الأطباء العامين المزاولين للمهنة منذ أكثر من ثلاثين عام، و كشفية المريض كانت لا تتعدى الدينارين بعياده متواضعه في قلب مخيم اربد.