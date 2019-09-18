تعيين الدكتور مصطفى النوايسة اميناً عاماً لديوان التشريع

وطنا اليوم- خاص- قالت مصادر مطلعة لوطنا اليوم انه تقرر تعيين الدكتور مصطفى النوايسة امينا عاما لديوان التشريع التابع لرئاسة الوزراء بدلا من السيد عبداللطيف النجداوي التي قالت المصادر نفسها انه سيعين امينا عاما للمحكمة الدستورية.

والدكتور النوايسة حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق وماجستير في القانون الدولي , ودرجة الدكتوراه في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية وعضوا في جمعية الحقوقيين الاردنيين.

وقد شغل منصب رئيس المعهد الدبلوماسي الأردني عام 2013 وأميناً عاماً للمحكمة الدستورية منذ عام 2015.