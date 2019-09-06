شكر وتقدير للطبيب الجراح العقيد صلاح ابراهيم الطرابشه

وطنا اليوم - اخبار الناس

النجاح أناس يقدرون معناه ، والإبداع أناس يحصدونه ، لذا نقدر جهودك المضيئه ، فأنت أهلاً الشكر والتقدير ، وواجب علينا تقديرك ، لك منا كل الثناء والتقدير ...

ونقدم كلمات الشكر إلى ينبوع العطاء ... المتدفق بالخير الكثير ... وهذه مساحة بسيطة خصصتها لتقديم الشكر والعرفان للفريق الطبي الأكثر من رائع وعلى رأسهم الدكتور الجراح العقيد صلاح ابراهيم الطرابشه

مركز الملكه علياء لأمراض القلب ...

ولكل من يعمل في المدينة الطبية وأخص بالذكر مركز الملكة علياء لأمراض القلب ، فهذا الرجل وهو وفريقه الطبي يضحون بالكثير من وقتهم من اجلنا ، ويستحقون منا وقفة وفاء ، فهي عبارات واحاسيس صادقة نابعة من نفسي ، فسطرت لكم بخيوط الشكر والتقدير والعرفان والامتنان على كل لحظة عناية منكم ، " بعد الله عز وجل " ، وعلى كل رعاية طبية بإجراء العملية الناجحة لي بكفاءة عالية وجهد مميز .

فانت المثل الرائع للطبيب الاردني الذي نفتخر به الدنيا ، فكلمات الشكر القليلة هذه لن توفيك حقك ، والتي تتبع من القلب ، مقارنة بالجهد الكبير الذي قمت به في تخفيف الآن مرضاك ، دورك الإنساني والوطني العظيم الذي تعمل من أجل رفعة وتحسين المستوى الطبي في المملكة .

في ظل جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه ...

لكم مني ومن عائلتي جزيل الشكر والدعاء الى الله ام يجعل ما قدمتموه في سبيل الإنسانية شافعاً لكم .

آل النشّاش

عنهم : ابراهيم عيسى النشّاش