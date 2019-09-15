الرئيسية | اخبار الناس الخشمان يعبر عن سعادته لالتحاق الحقوقية نور خشمان بالامانة العامة لحزب الاتحاد الوطني

وطنا اليوم- بهذه الكلمات الرقيقة عبر الكابتن محمد الخشمان عن سعادته بانضمام ابنته الحقوقية نور الى الامانة العامة لحزب الاتحاد الوطني.. بالتوفيق ان شاءالله الى ابنتي الأستاذه القانونيه نور خشمان بعملها كاحد اعضاء الأمانه العامه في حزب الأتحاد الوطني ألأردني .. اتمنى لكم جميعا بدايه طيبه في احداث نقله نوعيه بالعمل الحزبي لاعادة مجد هذا الحزب الى سابق عهده وكما كان منذ تاسيسه في العام 2011 .

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