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السعودي والمصالحة/العبادي نسايب
وطنا اليوم _ أخبار الناس
وسط حضور كبير جمع عدد من اصاحب المعالي والسعادة وعدد من النخب السياسة ورجال الاعمال توجهيت جاهة كبيرة من ال العبادي الى المصالحه العبادي لطلب يد الانسة المهذبة العروس المحاميه سماح المصالحه العبادي الى المحامي نضال العبادي طلب معالي الدكتور فاير السعودي و الذي أعطى عطوفة الدكتور محمد حمدان المصالحه .
الف مبروك وبالرفاه والبنين
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