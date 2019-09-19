 وطنا نيوز -السعودي والمصالحة/العبادي نسايب
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السعودي والمصالحة/العبادي نسايب
التاريخ : 15-09-2019 06:03:34 المشاهدات: 1490

وطنا اليوم _ أخبار الناس 

وسط حضور كبير جمع عدد من اصاحب المعالي والسعادة وعدد من النخب السياسة ورجال الاعمال توجهيت جاهة كبيرة من ال العبادي الى المصالحه العبادي لطلب يد الانسة المهذبة العروس المحاميه سماح المصالحه العبادي الى المحامي نضال العبادي طلب معالي الدكتور فاير السعودي و الذي أعطى عطوفة الدكتور محمد حمدان المصالحه .

الف مبروك وبالرفاه والبنين


























































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