أفراح آل كاسو وآل لبزو ... الربابعة طلب ودغجوقة أعطى

وطنا اليوم-عمان:ترأس إمام الحضرة الهاشمية سماحة الشيخ غالب الربابعة مساء اليوم الجمعة 13/9/2019 جاهة نجل السيد عوني كاسو (أنس كاسو) لطلب يد كريمة السيد تحسين لبزو (المهندسة رندا) على سنة الله ورسوله .

واستقبل الجاهة الكريمة عن آل لبزو اللواء المتقاعد "محمد حميد دغجوقة" الذي أجاب بالموافقة والقبول بطلب يد المهندسة "رندا" كريمة السيد تحسين لبزو الى الشاب الموظف في دائرة الإعلام والعلاقات العامة في جامعة عمان العربية (أنس كاسو) نجل السيد "عوني كاسو"، بحضور جمع غفير من أصحاب المقامات الاردنية وعدد من العائلتين المتصاهرتين.

وبهذه المناسبة السعيدة يتقدم مساعد رئيس جامعة عمان العربية لشؤون الإعلام والعلاقات العامة الأستاذ كمال فريج وفريق دائرة الإعلام والعلاقات العامة بالتهاني القلبية إلى الأستاذ أنس كاسو ، متمنين له التوفيق والهناء والسعادة.







