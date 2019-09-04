الرئيسية | اخبار الناس والدة دريد محاسنة في ذمة الله

وطنا اليوم-عمان:انتقلت الى رحمة الله تعالى الحاجة مزهرة الفلايلة والدة كل من الدكتور دريد محاسنة والدكتور قصي والسيد قحافة بشر وعمر ولؤي وسيوارى جثمانها الطاهر في مقبرة سحاب بعد صلاة العصر الاربعاء الموافق ٤/٩/٢٠١٩ تقبل التعازي في جمعية خليل الرحمن بشارع المدينة المنورة. أسرة وطنا اليوم تشاطر الصديق العزيز الدكتور دريد محاسنة وأهله وعشيرته أحزانهما بوفاة المرحومة تغمدها الله بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته.

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