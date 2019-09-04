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الدكتور باسل السعاده الف الف مبروك الدكتوراه
وطنا اليوم - اخبار الناس
تتقدّم أسرة موقع وطنا اليوم الاخباري ممثلاً برئيس مجلس الإدارة الدكتور قاسم العمرو ورئيس واعضاء هيئة التحرير وكافة العاملين بالموقع باحرّ التهاني التبريكات من الاخ والزميل العزيز الصحفي سهم السعايده العبادي بمناسبة تخرج شقيقه الدكتور باسل محمد السعايده العبادي من جامعة طنطا من جمهورية مصر العربية تخصص الكيمياء الفيزيائية وعلوم وتكنولوجيا النانو .
الف الف مبروك ومنها للأعلى بأن الله
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