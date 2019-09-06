قيادية في قطاع المياه تحصد الوسام الفضي ضمن مسابقة صانعات التغيير لعام ٢٠١٩

وطنا اليوم-حصلت المهندسة زينب أبو زيد / مستشار أمين عام سلطة وادي الأردن على الوسام الفضي لصانعات التغيير- وسام المرأة القيادية الذي ينظمه مركز التفكير الإبداعي للتنمية العربية ضمن فعاليات المؤتمر العربي التاسع /المرأة العربية / قوة التأثير نحو قيادة التغيير ، الذي سيعقد في القاهرة منتصف شهر تشرين اول لعام 2019.

وقد تم اختيار المهندسة زينب أبو زيد عن القطاع العلمي من بين أكثر من 1200مرشحة وطنية وعربية للتنافس على أفضل صانعات للتغيير في الوطن العربي، حيث تمت المفاضلة بين المتنافسات من خلال المرور بعدة مراحل بناء على أسس ومعايير تم اختيارها و اعتمادها من قبل لجنة المؤتمر العربي ولجنة استشاريه متخصصه .

وتولي سلطة وادي الأردن اهتماما واسعا بتمكين المرأة ورفع كفاءتها للوصول لمواقع صنع القرار،ويذكر أن المهندسة زينب ابوزيد تعمل في قطاع المياه منذ سنوات وتدرجت في المناصب القيادية ولها دراسات وأبحاث علمية حيث قدمت مبادرات إبداعية في مجال تمكين المجتمعات الأكثر هشاشة للتكيف مع التغير المناخي، وتحمل شهادة ماجستير تغيرات مناخية واستدامة أراضي جافه بكالوريوس هندسة كيميائية.

أما عن خبراتها في قطاع المياه والري فهي على النحو الاتي :

-1 رئيس قسم الدعم الفني لمحطات معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها/سلطه المياه

-2 دراسات ناقل البحرين مع البنك الدولي/سلطة وادي الأردن

-3 مدير تطوير حوض نهر الأردن السفلي والباقوره/ سلطة وادي الأردن

-4 مدير وحدة السياسات وتطوير الأداء المؤسسي

-5 مستشار عطوفة أمين عام سلطة وادي الأردن لنوعية المياه والتربه.

هذا وسيتم تكريم المهندسة زينب أبوزيد ضمن ثلاثين قياديه ورياديه على مستوى الوطن العربي ضمن التصنيفات والمجالات العلمية والأكاديمية والاجتماعية والسياسية.