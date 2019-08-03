العشوش يستعد لخوض الانتخابات النيابية القادمة

وطنا اليوم- ينوي المحامي الدكتور عبد الحليم العشوش رئيس جمعية المحامين الشرعيين الأردنيين خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة عن محافظة الكرك.

ومن الجدير بالذكر أن العشوش هو رئيس منتخب للمحامين الشرعيين في الاردن ولدورتين متتاليتين وهو عضو لجنة التشريعات في اتحاد المحامين العرب وعضو الاتحاد العالمي للارشاد والتدريب الاسري وعضو جمعية العنف المجتمعي وعضو لجنة المناقشة والابحاث في دائرة قاضي القضاة وباحث ومختص في قضايا المراة والاحوال الشخصية وناشط في مجال حقوق الانسان وله العديد من المحاضرات وقد شارك في عدة ندوات ومؤتمرات.

كما يحظى العشوش بقبول واسع بين أبناء الكرك عامة وفي لواء الاغوار خاصة وهو من الشخصيات الكركية التي لها حضور كبير على مستوى الوطن.