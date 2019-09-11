اشهار ملتقى ابناء الكرك في عمان الاربعاء 11/9/2019

وطنا اليوم-تعلن اللجنة التحضيرية لملتقى ابناء الكرك عن موعد اشهار الملتقى بتاريخ 11/9/2019في قاعة ياهلا مدينة الحسين للشباب، وتاتي فكرة الملتقى في اطار تحقيق التعارف والتلاقي بين ابناء الكرك المقيمين في عمان ومحافظات الوسط بغية تعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية والانسانية.

وكانت مجموعة من ابناء الكرك قد دعت لمثل هذا اللقاء وبعد لقاءات عديدة تم الاتفاق على نظام اساسي للملتقى بالتشاور مع الجميع وتم تحديد تاريخ 11/9/2019 يوم الاربعاء موعدا لاعلان الملتقى والسير في إجراءات ترخيصة.