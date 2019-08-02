الرئيسية | اخبار الناس وزير التربيةالاسبق د.محمد ذنيبات يعزي بوفاة نقيب المعلمين الدكتور احمدالحجايا

وطنا اليوم-عمان: تلقى رئيس مجلس ادارة الفوسفات ووزير التربية والتعليم الأسبق د.محمد ذنيبات نبأ وفاة نقيب المعلمين الدكتور أحمد الحجايا بألم وحزن شديد وقال تلقينا بواسع الحزن والألم خبر وفاة نقيب المعلمين إثر حادث سير مفجع . واضاف نعزي أنفسنا والأسرة التربوية والتعليمية، وجميع المعلمين والمعلمات على امتداد الوطن، حاملي لواء التربية والعلم؛ كما نرسل أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأهل الفقيد وذويه الكرام.

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