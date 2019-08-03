الرئيسية | اخبار الناس وفاة شقيقة رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري

وطنا اليوم-عمان:توفيت اليوم الحاجة إيمان نشأت المصري، شقيقة رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري. ووفق ما علم فإن الحاجة ايمان توفيت في كندا، فيما سعلن عن تفاصيل العزاء غدا السبت. والحاجة المتوفاة هي زوجة الحاج رامي عبدالهادي ووالدة كل من صبيح ولانا ومي وهي شقيقة كل من رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري وسامر وزاهر وماهر وعماد وزاهي وعبير وشريفة والمرحومة سمر المصري. انا لله وانا اليه راجعون

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