وفاة المفكر الاردني فاروق بدران

وطنا اليوم-عمان:انتقل الى رحمته تعالى المفكر الاسلامي والمؤرخ والتربوي الأستاذ فاروق بدران.

وسيشيع جثمان الفقيد بعد صلاة عصر الاحد من مسجد أبو عيشة / الدوار السابع و الى مثواه الاخير في مقبرة سحاب.

تقبل التعازي في ديوان ال قموه في دابوق من الساعة الخامسة مساء للعاشرة ليلا لمدة ثلاث ايام.

ويعتبر فاروق بدران من الاعضاء السابقين في جماعة الاخوان المسلمين في الاردن ، وكان رفيق عبداللطيف عربيات وجاره ايضا في ضاحية الرشيد.

ونعى الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلةبدران، وقال في منشور له على فيسبوك : رحمك الله يا ابا عمر فاروق بدران ، ثبات حتى الممات ، زرته في ايام العيد على فراش المرض لاسلم عليه وارفع معنوياته فرفع هو معنوياتي بحديث كله امل بنصر الاسلام ، ونصر هذ الدعوة المباركه وبشرني بمعلومات لم اسمعها من قبل عن حال هل الاسلام في اكثر من بلد ، رحمك الله رحمة واسعه واسكنك فسيح جناته ورفع درجتك في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.