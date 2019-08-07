الرئيسية | اخبار الناس أفراح بني صخر.. الحمّاد والجبور نسايب

وطنا اليوم-عمان: توجهت مساء اليوم الجمعة جاهة كريمة من أبناء عشيرة الحمّاد بني صخر ومعهم أنسبائهم وأصدقائهم برئاسة الدكتور خلف الحمّاد، إلى عشيرة الجبور لطلب يد ابنتهم الآنسة فرح كريمة المرحوم حمدان فنيخر الجبور لابنهم محمد أحمد حسن الحمّاد. وكان في استقبالهم أبناء عشيرة الجبور وأنسباؤهم وأصدقاؤهم، ورد الشيخ زيد الزهير على الجاهة الكريمة بالإيجاب والقبول. ألف مبارك للعروسين إن شاء الله، ونسأل المولى عز وجل لهما السعادة والهناء، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير.

























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