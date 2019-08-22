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وطنا اليوم- قرر مجلس امناء الجامعة الاردنية وبناءً على تنسيب رئيس الجامعة التجديد للاستاذ الدكتور محمد القطاطشة عميدا لكلية الامير حسين للدراسات الدولية في الجامعة الاردنية. ويأتي هذا التجديد في إطار الجهود التي يبذلها رئيس الجامعة للارتقاء بكليات الجامعة بناء على الانجازات المتحققة على أرض الواقع، وقد نشط القطاطشة في العام المنصرم على أحداث نقلة نوعية بالانشطة التي تقوم بها الكلية تضمنت محاضرات نوعية واستضافة شخصيات دولية على مستوى رفيع.

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