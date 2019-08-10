وفاة آية آغابي صاحبة مبادرة الأردن مهيأ

وطنا اليوم-عمان:فُجع الأردنيون، الإثنين، بوفاة الشابة الأردنية و الناشطة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "آية آغابي".

وأمضت آغابي أعواماً في مساعدتها للأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، عبر مبادرتها التي لطالما زرعت الأمل في نفوس الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم بين المجتمع الأردني.

وآية آغابي، هي مؤسسة مبادرة وموقع "الأردن مهيأ" الذي يضم كل أماكن الخروج والمتنزهات المهيأة لمتحدي الإعاقة البدنية، حيث كانت تحلم بأن يصبح الأردن كله مهيأً تماما للأشخاص ذوي الإعاقة، بالاضافة الى تهيئة الدول العربية بذلك.

وفي تصريحات سابقة لها، قالت آغابي إنها بعدما تعرضت لحادث سير في عمَّان عام 2009، أدى إلى فقدها القدرة على الحركة وارتياد الأماكن التي كانت ترتادها من قبل، لأن هذه الأماكن ليست مهيأة لاستقبال أصحاب الكراسي المتحركة، فكان الأمر سببا في جعلها تنظر إلى الأمور بنظرة أخرى، ومن هنا لمعت في رأسها فكرة إنشاء موقع لمساعدة من يعيشون ظروفها نفسها.

ونجحت الفتاة الاردنية آغابي في زرع الأمل لدى الكثيرين من الأشخاص ذوي الإعاقة في الاردن.

ونعى الأردنيون عبر مواقع التواصل الأجتماعي الفتاة "آية آغابي" بالحزن والأسى لوفاتها بعد مسيرة معطرة بالأمل ومساعدة الآخرين.