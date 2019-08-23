تجديد الثقة بالسلايمة رئيسا لجمعية العطاء لموظفي ومتقاعدي الفوسفات الاردنية

وطنا اليوم-جددت الهيئة العامة لجمعية العطاء لموظفي ومتقاعدي شركة مناجم الفوسفات الاردنية الثقة برئيس الهيئة الادارية سامر السلامية رئيسا للجمعية لدورة ثانية في الانتخابات التي جرت لاختيار هيئة ادارية جديدة للجمعية لدورة انتخابية مدتها اربع سنوات ، اليوم الاثنين والتي جرت في قاعة المؤسسة التعاونية بحضور علاء الجبالي ممثل عن المؤسسة التعاونية الاردنية واكد على اكتمال النصاب القانوني للاجتماع.

وترشح في الانتخابات 10 اعضاء للفوز بمقاعد الهيئة الادارية البالغة 7 مقاعد وشارك في العملية الانتخابية اعضاء الهيئة العامة المسددين لاشتراكاتهم حسب ما ينص عليه النظام الداخلي .

واشرف على الانتخابات لجنة تم اختيارها لهذه الغاية من التالية اسمائهم :

يزيد كريشان ، باهية الصلاحين ، سعد ابو زهرة .

حيث فاز في الانتخابات كلا من التالية اسمائهم :

سامر السلايمة رئيسا للجمعية

مراد نفش ، عطا الله اللواما ، فاتنة التل ، محمود العزام ، رائد الصناع ، بريهان الشراري .

وجرى بعد الانتهاء من عملية الانتخابات توزيع المناصب الادارية والتي جاءت على النحو التالي :

سامر السلايمة رئيسا للهيئة الادارية ، ومراد نفش ، امينا للصندوق ، وفاتنة التل امين السر .

وجرى انتخاب لجنة المراقبة بالتزكية من التالية اسمائهم :

تامبي الشيشاني ، ايمان المساعيد ، ابراهيم جرادات.

واكد رئيس الجمعية سامر السلايمة في اعقاب اعادة انتخابه للمرة الثانية التزامه بالعمل على تنفيذ خطط وقرارات الهيئة العامة في سبيل خدمة الاعضاء وتطوير المشاريع التي من شأنها توفير خدمات نوعية للاعضاء.

وشكر السلايمة اعضاء الهيئة العامة الذي شاركو بفعالية في هذه الانتخابات وتحملوا عناء السفر من مناطق بعيدة ، للمشاركة بالعملية الانتخابية الديمقراطية واختيار مرشحيهم بكل حيادية وشفافية.

من جهته اكد امين صندوق الجمعية المنتخب للمرة الثانية مراد نفش ان هذه الانتخابات والنتائج التي افرزتها تضع علينا مسؤولية كبيرة في تحقيق تطلعات الاعضاء ، واكد انه سيبذل كل جهد مع رئيس واعضاء الهيئة الادارية لتنفيذ كل الالتزامات اخذتها الادارة على عاتقها .

واشاد اعضاء في الهيئة العامة للجمعية بأجواء الانتخابات والشفافية التي تمتعت بها واتاحة المجال امام الجميع للترشح والمشاركة في ابداء الرأي حول شؤون الجمعية ، وحرص لجنة الانتخابات على توفيربيئة مناسبة اثناء سير الانتخابات.