 وطنا نيوز -تشييع جثمان الشاب سليمان البخيت في ماحص
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تشييع جثمان الشاب سليمان البخيت في ماحص
التاريخ : 16-08-2019 01:52:51 المشاهدات: 1718

وطنا اليوم-عمان:شيعت جموع غفيرة ظهر الجمعة، جثمان الشاب سليمان البخيت نجل رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت الى مثواه الأخير في بلدة ماحص.

وكان قد توفي الأربعاء الماضي، الشاب سليمان نجل رئيس الوزراء الاسبق، بعد صراع مع المرض، في اسبانيا.

يشار الى ان المرحوم سليمان كان يعمل في مجال تأليف الكتب وكان يعمد لإبداع قصص ذات طابع شرق أوسطي لطرحها بديلا للآيديولوجيات المتطرفة.

كما قام بعدد من الأبحاث الميدانية منها دراسات مسحية حول الأطفال داخل الأحياء الفقيرة في العاصمة الأردنية عمان، وداخل مخيمات اللاجئين السوريين.


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