الرئيسية | اخبار الناس الدكتور رحيل غرايبة رئيسا للمركز الوطني لحقوق الانسان

وطنا اليوم- صدرت الارادة الملكية السامية بتعيين الدكتور رحيل غرايبة رئيسا للمركزالوطن لحقوق الانسان وبهذه المناسبة تتقدم أسرة وطنا اليوم الاخباري ممثلة بالدكتور قاسم العمرو بالتهنئة للدكتور الغرايبة متمنين له التوفيق في أداء مهام عمله وقد خبرناه متوازنا صادقا غير مجامل في قول الحق له منا الدعاء الصادق بالالهام والقدرة على تحقيق اهداف المركز في تعزيز حالة حقوق الانسان ومنع كل التجاوزات ليكون الاردن في مصاف الدول التي تعترف وتحترم حقوق الانسان في ظل توجيه قائد المسيرة الملك المفدى.

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