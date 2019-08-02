الصقور والسيلاوي نسايب

وطنااليوم - اخبار الناس ترأس سعادة النائب مجحم الصقور في ديوان عشيرة الصقور في اربد ليستقبل مع وجهاء وشباب العشيرة جاهة ال السيلاوي ممثلة بالنائب عبد المنعم العودات و رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس وحسين بني هاني جمع غفير من السيلاوي .
وحضرالجاهة جمع غفير من العشيرتين الأحبة والأصدقاء .
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