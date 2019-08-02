 وطنا نيوز -الصقور والسيلاوي نسايب
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الصقور والسيلاوي نسايب
التاريخ : 02-08-2019 11:52:00 المشاهدات: 1581

وطنااليوم - اخبار الناس 
ترأس سعادة النائب مجحم الصقور في ديوان عشيرة الصقور في اربد ليستقبل مع وجهاء وشباب العشيرة جاهة ال السيلاوي ممثلة بالنائب عبد المنعم العودات و رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس وحسين بني هاني جمع غفير من السيلاوي .

وحضرالجاهة جمع غفير من العشيرتين الأحبة والأصدقاء .


























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