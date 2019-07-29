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ترقية الزميل الدكتور وليد العويمر الى رتبة استاذ
وطنا اليوم- قرر مجلس عمداء جامعة مؤتة ترقية الدكتور وليد العويمر من رتبة استاذ مشارك الى رتبة استاذ في قسم العلوم السياسية في الجامعة.
والعويمر باحث متميز عمل استاذ للعلوم السياسية في جامعة الحسين ومدرسا في كلية الدفاع والتوحيه الوطني وله حضور اعلامي حول العديد من القضايا السياسية.
اسرة موقع وطنا اليوم الاخباري ممثلة بالدكتور قاسم العمرو تهنئ وتبارك للاخ والزميل الرائع الدكتور وليد العويمر بهذه الترقية وتتمنى له مزيدا من التقدم والانجاز.
الف مبروك ابو عبدالهادي.
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