قائد كتيبه الملك فيصل الاسبق في ذمة الله

وطنا اليوم-عمان: نعى سليمان ابو هند، قائد الحرس الملكي الاسبق، العميد الركن المتقاعد، محمد عمر خوجا الشيشاني"أبو معتصم"، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم.

وقال ابو هند : انعي اليكم القائد والمعلم والإنسان المرحوم العميد الركن متقاعد محمد عمر خوجا الشيشاني ابو المعتصم والذي وافته المنية فجر اليوم الجمعه عن عمر يناهز ٦٧ عاما ونسأل العلي القدير ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.....

لقد تشرفت بالخدمه بمعيته وكان قائدي ومعلمي في لواء الملك حسين بن علي وقائد كتيبه الملك فيصل ١٦ ورئيس شعبه الإمداد والتجهيز بقياده اللواء واحيل على التقاعد برتبه عميد .

وقبل عامين تقريبا قمت بزيارته إلى بيته في بلده السخنه في لواء الهاشميه بالزرقاء واستمرت زيارتي له عده ساعات .

وكنت دوما على اتصال معه وقبل شهرين تقريبا اتصل بيه واعتذرت عن حضور بيت عزاء والدته رحمها الله واتصلت به قبل أسبوع للاطمئنان عليه ....

لقد تعاملت معه كرئيس شعبه الإمداد والتجهيز بقياده اللواء وكان تقيا ومحبا للخير و اهلا للامانه والصدق وحسن الجوار والادب والأخلاق والسلوك الاجتماعي الرائع".

وسيصلى على المرحوم بمسجد الشيشان في السخنة على صلاة ظهر الجمعة و الدفن في مقبرة الجبل.

تقبل التعازي في الجمعية الخيرية الشيشانية فرع السخنه للرجال و النساء من الساعة ٥ مساءً للساعة ١١ ليلاً.

تقبل التعازي في الجمعية الخيرية الشيشانية / السخنة للرجال و النساء، من الساعة 5 مساءً للساعة 11 ليلاً