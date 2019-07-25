جاهة الساحوري والكسواني

وطنا اليوم-توجهت جاهة كريمة من شيوخ ووجهاء عشيرة الساحوري وفي مقدمتهم سعادة النائب السابق فواز عودة النهار المناصير وجمع غفير من الأصدقاء والأقارب اليوم السبت إلى ديوان عشيرة الكسواني لطلب يد صاحبة الصون والعفاف الآنسة" نور الهدى"كريمة السيد معين المحسين الكسواني إلى ابنهم السيد عبدالله الساحوري نجل رجل الأعمال السيد حسين علي الساحوري حيث استقبل الجاهة الكريمة شيوخ ووجهاء عشيرة الكسواني واقاربهم وأصدقائهم.

وقام النائب السابق النهار بطلب يد كريمة السيد الكسواني وقد تكرمت عشيرة الكسواني بالرد بالقبول على لسان الشيخ المهندس مؤيد البعم وتمت قراءة الفاتحه على نية القبول.

حضر المناسبة السعيدة عدد كبير من أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة والسعادة وشيوخ العشائر ، وجمع غفير من خيرة رجال الوطن.

ويتقدم كلا من الشيخ مازن المناصير والشيخ مروان المناصير والشيخ مشهور المناصير بأسمى أيات التهنئة والتبريك للأخ العزيز السيد عبدالله الساحوري . داعين الله تعالى لهما التوفيق والصلاح والخير والسداد . والف الف مبروك





