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الفاضلة نبيلة سليمان فتح الله نوّار (أم يوسف) في ذمة الله
بسم الله الرحمن الرحيم
بمزيد من الحزن والآسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره
ينعى آل البرغوثي وآل نوّار
المرحومة الفاضلة
زوجة الحاج صالح يوسف البرغوثي
والدة كل من:
وسيشيع جثمانها الطاهر اليوم الخميس بعد صلاة الظهر من مسجد حمدي الأنيس في منطقة الخندق بمدينة السلط.
تقبل التعازي للرجال والنساء، اعتباراً من اليوم الخميس الموافق ١٨ / ٧ / ٢٠١٩ لمدة ثلاثة أيام، من الساعة الرابعة عصراً في رابطة آل البرغوثي الكائنة في منطقة عرجان (شارع كلية الرياضة مقابل الدفاع المدني)
إنا لله وإنا إليه راجعون
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