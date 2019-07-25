 وطنا نيوز -الفاضلة نبيلة سليمان فتح الله نوّار (أم يوسف) في ذمة الله
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الفاضلة نبيلة سليمان فتح الله نوّار (أم يوسف) في ذمة الله
التاريخ : 18-07-2019 03:12:50 المشاهدات: 1247

بسم الله الرحمن الرحيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ” صدق الله العلي العظيم ”

بمزيد من الحزن والآسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره

ينعى آل البرغوثي وآل نوّار
وأقربائهم وأنسبائهم

المرحومة الفاضلة
نبيلة سليمان فتح الله نوّار
(أم يوسف)

زوجة الحاج صالح يوسف البرغوثي
(أبو يوسف)

والدة كل من:
يوسف وناهد ولبنى
وشقيقة كل من:
الحاج فاروق (ابو سليمان)
والمرحوم عبد (ابو نضال)
ونبيل
والمرحومة الحاجة ملك (أم نشأت)
والحاجة نوال (أم زياد)

وسيشيع جثمانها الطاهر اليوم الخميس بعد صلاة الظهر من مسجد حمدي الأنيس في منطقة الخندق بمدينة السلط. 
والدفن في مقبرة العائلة مقابل المسجد.

تقبل التعازي للرجال والنساء، اعتباراً من اليوم الخميس الموافق ١٨ / ٧ / ٢٠١٩ لمدة ثلاثة أيام، من الساعة الرابعة عصراً في رابطة آل البرغوثي الكائنة في منطقة عرجان (شارع كلية الرياضة مقابل الدفاع المدني)

إنا لله وإنا إليه راجعون



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