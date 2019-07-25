تهنئه وتبريك ... ابو أصيل ... الف الف مبروك

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وطنا اليوم - أخبار الناس

تتقدم عشائر عباد عامة والزيود خاصة ، باسمى آيات التهنئة والتبريك ، من ابنهم العزيز فراس بيك العبادي ابو اصيل .

بمناسبة الترفيع الى مدير قضاء والف الف مليون مبروك

متمنين له المزيد من النجاح



عنهم موسى الزيود

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