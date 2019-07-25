 وطنا نيوز -تهنئه وتبريك ... ابو أصيل ... الف الف مبروك
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تهنئه وتبريك ... ابو أصيل ... الف الف مبروك
التاريخ : 18-07-2019 07:03:06 المشاهدات: 1547

وطنا اليوم - أخبار الناس
تتقدم عشائر عباد عامة والزيود خاصة ، باسمى آيات التهنئة والتبريك ، من ابنهم العزيز فراس بيك العبادي ابو اصيل .
بمناسبة  الترفيع الى مدير قضاء  والف الف مليون مبروك
متمنين له المزيد من النجاح

عنهم موسى الزيود


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