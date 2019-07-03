زايد البداد في قائمة أقوى الرؤساء التنفيذين العرب في العالم عام 2019

وطنا اليوم-عمان - اختير رجل الاعمال الاردني زايد حسين البداد الشريك المؤسس في مجموعة "البداد كابيتال" ومجموعة "البداد القابضة" مقرها الاردن و"البداد للمناسك" القابضة وصاحب مجموعة "زايد البداد القابضة".. ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذين العرب في العالم للعام 2019، وذلك بحسب تصنيف "ارابيان بيزنس".



ويتمتع السيد زايد البداد بخبرة واسعة تمتد إلى ما يزيد عن ربع قرن في مجالات الإدارة وتطوير المشاريع الصناعية والاستثمارية وتأسيس الشركات وإعادة هيكلتها، تولى خلالها العديد من المناصب القيادية، وهو يشغل حالياً العديد من المناصب التنفيذية العليا، إذ يتولى منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة البداد كابيتال في الإمارات العربية المتحدة، ونائب رئيس "البداد للمناسك" القابضة والرئيس التنفيذي لمجموعة"البداد القابضة" ومقرها المملكة الأردنية الهاشمية، كما يتولى رئاسة مجلس إدارة "زايد البداد القابضة" الاقتصادية. وقالت "ارابيان بيزنس" إن السيد زايد البداد بتوليه هذه المناصب كان القوة الدافعة لقيادة هذه الكيانات الاقتصادية الضخمة إلى التوسع العالمي.



وقاد زايد البداد مع أخيه د. فطين البداد عملية التحول الكبرى التي شهدتها مجموعة البداد انطلاقاً من فرعها الأول في أبوظبي الذي تأسس في العام 1971 على يد والدهما المؤسس الحاج حسين البداد، رحمه الله،وابتداء من العام 1991 نجحا بالتأسيس لكيان اقتصادي يحتذى به يجمع بين الحلول الصناعية والتجارية، وتوسيع نطاق أعمال عائلة "البداد" لتشمل أكثر من 46 دولة مع نمو هائل من الإنتاج،فأطلقا في العام 2003 مجموعة "البداد كابيتال" ، لتكون المجموعة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث توفير الحلول الخارجية العصرية والمباني المتنقلة والمؤقتة ووحدات الإغاثة.

وابتداء من منتصف العام 2016 شهدت "البداد كابيتال" تحولات كبرى، تضاعفت بموجبها كفاءة عملياتها التشغيلية والتخزينية، بنسبة نمو تعادل 300%، لتصير مساحة مصانعها الكلية مليون ونصف المليون قدم مربع. وتحقق رقماً قياسياً عالمياً بتأجير القاعات المتنقلة والخيم في العام 2018وصل إلى ما مجموعه ثلاثة مليون و690 ألف متر مربع.

وتمتلك "البداد كابيتال" اليوم أكبر مخزون من القاعات المتنقلة في العالم أفضل المواصفات العالمية، فيما تشتمل منتجاتها على 462موديلاً وهو الرقم الذي يعد الأكبر عالمياً من ناحية تشكيل الموديلات وتنوعها، من بينها قاعات ذكية والخيم المزدوجة (ديكر)المكونة من طابقين، فيما يقوم مهندسوها بتطوير مباني الهياكل الخاصة بالخيام إلى مباني ثابتة من الممكن أن تدوم إلى 25 عاماً من دون أي صيانة.

وفي العام 2017 أطلق السيد زايد البداد مع أخيه د. فطين "البداد للمناسك" العلامة التجارية المميزة عالمياً في توفيرالمباني الجاهزة والقاعات المتنقلة لحملات حجاج بيت الله الحرام وتجهيزها بكافة احتياجاتها.

وتمتلك "البداد للمناسك" القابضة اليوم مخزوناً مخصصاً فقط لخدمة مشاريع الحج يبلغ مليوناً و300 ألف متر مربع من القاعات المتنقلة، إضافة إلى أكثر من 15 ألف وحدة من أنظمة التكييف المركزي.

وأسس زايد البداد مجموعة "زايد البداد القابضة"، التي تشمل ثلاثة شركة رئيسية هي: "زايد البداد للاستثمارات"، و "زايد البداد للاستثمارات السياحية " و" زايد البداد العقارية "، وهو يتولى مهمة الإشراف المباشر على جميع نشاطاتجمعية البداد الخيريةالتي تشمل بناء عدد من المساجد وإنشاء مدارس تعليمية ودور أيتام وكفالة تعليم عشرات الطلاب من ذوي الدخل المحدود، و تسيير القوافل إلى الديار المقدسة.

وحصل زايد البداد على العديد من الجوائز والشهادات الفخرية في إدارة الأعمال والتسويق وتطوير الشركات، في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. أبرزها في العام 2016 بتحطيم الأرقام القياسية العالمية ودخول مجموعة "البداد كابيتال"، موسوعة "غينيس" العالمية.