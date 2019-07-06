اجتماع الجمعية الفيزيائية الاردنية

وطنا نيوز :عقدت الجمعية الفيزيائية الأردنية لقاءً موسعاً مع مشرفي ومعلمي القطاع العام والخاص لبحث فرص التعاون والتنسيق بينهما وذلك في مسرح مدارس العروبة.

ويهدف اللقاء الي بحث آليات التعاون والاستفادة من خبرات اعضائها في القطاعين العام والخاص والمشاركة في المؤتمرات العلمية والاستفادة من المنح خدمة لاغراضها والمشاركة في وضع استراتيجيات علمية وتربوية لايصال علم الفيزياء وأهميته للمجتمع بشكل عام بما ينعكس على مخرجات التعليم والعمل المتخصص بعلم الفيزياء.

واستعرض رئيس الجمعية الدكتور مروان الموسى برنامج العمل للجمعية والمتعلق بتقديم٣٠ عضواً للانتساب من أجل النهوض بهذا التخصص على المستوى الوطني والعالمي.

كما أكد أهمية ترصين مواقع الفيزياء و الفيزيائيين في أردننا الحبيب ودور هذا التخصص كرمز لتقدم الشعوب ومعيار الرقي فيها.

وعبر عن شكره لعدد من الفيزيائيين وهم الدكتور همام بشارة غصيب حيث قدم محاضرة تثقيفية حول أهمية وأبعاد الفيزياء ولأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية اللذين توافدوا من مختلف الجامعات / المدن الاردنية للمشاركة في الاجتماع.

كما تم توجيه التحية للزملاء اللذين لم يتمكنوا من الحضور والى نقابة المعلمين الأردنية التي شارك أحد أعضاء هيئتها الإدارية في الاجتماع والحوار.

كذلك تحدث د. دبور عن آمال وطموحات معلمي الفيزياء وخلال الحوار عرض مجموعة الأساتذة المشاكل والمعوقات التي تعرضهم وكذلك طموحاتهم لخدمة الأردن وتقدمه العلمي والمعرفي.

وتم الاتفاق مبدئيا على عقد المؤتمر العلمي الوطني للفيزياء في المستقبل لمناقشة التطورات العلمية الحديثة وكيفية تطوير تدريس الفيزياء ونقل الأساسيات للطلبة والمجتمع.

وبحسب احد الاعضاء المنتسبين ريم طعاني فقد قالت اننا سعدنا بهذا اللقاء بالتعاون مع زملاء لنا في الميدان حيث أن الجمعية تشكل مظلة قانونية لمعلمي الفيزياء مقدمة الشكر للدكتور مروان الموسى رئيس الجمعية ومدارس العروبة ممثلة بالدكتور نعيم دحبور والاستاذ حسن جبرين منسق اللقاء

يشار الى أن الجمعية تأسست عام ٢٠٠٨م استمراراً للرابطة الفيزيائية التي تأسست عام ١٩٧٦م ويرائسها فخريا أ. د. مشهور الرفاعي رئيس جامعة الأميرة سمية.