مدا رس العروبه تولم لمصححي الفيزيا

وطنا نيوز :عمان من حسن محاسنه.

أولم مدير عام مدارس العروبه الثانويه الدكتور نعيم دحبور لعدد من مصححي مادة الفيزياء تكريما لهم وتعبير عن التعاون والتشارك مابين القطاعين العام والخاص.

وعبرت المصححة ريم الطعاني باسم زملائها عن الشكر والتقدير للتعاون مابين القطاع التعليمي الحكومي وبين القطاع التعليمي الخاص من خلال تقديم وتوفير عدد من مراكز التصحيح المناسبة مما يعزز ذلك الدور التشاركي بين القطاعين العام والخاص.

كما عبرت الطعاني عن شكرها لزملائهاولكادر المركز ممثلا برئيس المركز الدكتور شاهر الدريدي و الإداريين والفنيين والمشرفين الدكتورة اسراء الخطيب والدكتور جهاد العايدي والأستاذ صايل جبرين والمشرف ماجد طراد والمشرفة وجدان أسعد/ مشرفة فيزياء لواء الجامعة.

يشار إلى أن الوزاره لأول مره توفر مركز تصحيح لماده الفيزياء في القطاع الخاص وهي مدارس العروبه.