الرئيسية | اخبار الناس ناصر الخزاعله يهنيء ابن عمه الرائد محمد دخيل سليمان الخزاعله وزملائه بجتيازهم شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية

تهنئة ومباركة لآبناء الوطن الحبيب

وتستمر انجازات شبابنا حماة الوطن وسياجه المنيع

نبارك نجاحكم ايها الخريجون ونبارك للوطن واهلكم هذا الانجاز العظيم



وازددنا بهجة وفرحة وسعادة بتخريج ابننا الرائد محمد راضي دخيل سليمان الخزاعله من كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية وحصوله على شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية وبهذه المناسبة يسرني ان اتقدم

مباركا باسمي ونيابة عن عشائر الخزاعله عامة وعشيرة المزاهره خاصة والى ابناء العم العزيز راضي دخيل سليمان الخزاعله واخوانه وابنائهم وابناء عمومته ومحبيه والى العمة ام محمد المرأة التي ربت وسهرت الليالي لترى ثمار تربيتها وكدها وتعبها وسهرها وبفضل الله ومن ثم فضل العم ابو محمد الذي كان متابعا لهم منذ نشأتهم .

وفرحا بثمار غرسهما ليخدموا الوطن كل بمجال تخصصه الف الف مبارك ومنها لأعلى الرتب .

ابن عمكم

ناصر بن راشد سليمان الماجدي الخزعلي

29 / 6 / 2019

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