أول جراح أردني يتخرج من مستشفى جامعة جونز هوبكنز

وطنا اليوم-عمان:حصل الدكتور الأردني محمد أحمد علي العفيشات العجارمة، اليوم الجمعة، على شهادة الاختصاص العالي في الجراحة العامة من مستشفى جامعة جونز هوبكنز في ولاية مريلاند الأميركية بعد أن أكمل ٦ سنوات من التدريب في برنامج إقامة الجراحة... وبذلك يكون أول أردني يحقق هذا الإنجاز.

ويعد مستشفى جونز هوبكنز من أعرق المستشفيات الأمريكية التي أنجبت الكثير من عمالقة الطب والجراحة وأنشأت الكثير من التخصصات الطبية ومن ضمنها أول برنامج إقامة لتدريب الجراحة العامة في أمريكا (Halsted Residency) قبل ما يزيد عن ١٠٠عام، والذي ما يزال يصنف حاليا كأفضل برنامج لتريب الجراحة في أمريكا.

هذا وقد تم قبول الدكتور العفيشات في برنامج الزمالة المتقدمة في تخصص جراحة الأورام المعقدة وجراحة الكبد والبنكرياس (Complex Surgical Oncology and hepatopancreaticobilliary fellowship) في مستشفى جامعة جونز هوبكنز لمدة سنتين (٢٠١٩-٢٠٢١) والذي يعد من أفضل البرامج لتدريب جراحة أورام البنكرياس المعقدة في العالم.

يذكر أن الدكتور العفيشات هو من خريجين الجامعة الأردنية عام ٢٠١١، وقد عمل سنة تدريب في مركز الحسين للسرطان قبل أن يغادر إلى الولايات المتحدة للاختصاص العالي في الجراحة، كما أنه عمل سنة أبحاث (في مجال سرطان البنكرياس) في مستشفى ميموريال سلون كاترينغ الشهير (Memorial Sloan Kettering Cancer Center) في ولاية نيويورك. ويحلم د.العفيشات في العودة لخدمة بلده الحبيب بعد إكمال فترة التدريب والاختصاص العالي في أميركا.