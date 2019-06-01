 وطنا نيوز -الماجستير من جامعة مؤتة في الإدارة والدراسات الاستراتيجية للعنزي
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
الماجستير من جامعة مؤتة في الإدارة والدراسات الاستراتيجية للعنزي
التاريخ : 20-06-2019 01:32:52 المشاهدات: 1443

وطنا اليوم-منحت جامعة مؤتة الأردنية يوم أمس درجة الماجستير لسعادة الأستاذ العقيد ناصر بن هلال المشيطي العنزي من المملكة العربية السعودية في الإدارة والدراسات الاستراتيجية.

وتلقي العنزي التهاني من الأهل والأصدقاء والزملاء في العمل التهاني بمناسبة تخرجه ، واحتفل العنزي مع أصدقاءه الطلبة السعوديين المتخرجين من الجامعه بأداء فن الدحة والتي تشتهر فيها قبيلة عنزه الوائلية . متمنيا لجميع الطلبة السعوديين الدارسين في الأردن مزيداً من التفوق والنجاح.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق