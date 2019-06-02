الرئيسية | اخبار الناس الأستاذ الدكتور فلاح الشمري .. في ذمة الله

نعي فاضل ينعى رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور ماهر سليم وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله الأستاذ الدكتور فلاح الشمري رئيس المكتب الثقافي الكويتي المعتمد لدى المملكة الأردنية الهاشمية ويتقدمون من سعادة الأستاذ الدكتور بدر علي المطيري الملحق الثقافي الكويتي وأسرة الملحقية الثقافية ومن آل الفقيد بأحر التعازي القلبية بهذا المصاب الجلل، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته إنه سميع قريب مجيب الدعاء. "إنا لله وإنا إليه راجعون"

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