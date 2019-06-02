 وطنا نيوز -الأستاذ الدكتور فلاح الشمري .. في ذمة الله
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الأستاذ الدكتور فلاح الشمري .. في ذمة الله
التاريخ : 19-06-2019 03:01:23 المشاهدات: 1130

نعي فاضل

ينعى رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور ماهر سليم وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن  الله

الأستاذ الدكتور فلاح الشمري

رئيس المكتب الثقافي الكويتي المعتمد لدى المملكة الأردنية الهاشمية

ويتقدمون من سعادة الأستاذ الدكتور بدر علي المطيري الملحق الثقافي الكويتي وأسرة الملحقية الثقافية ومن آل الفقيد بأحر التعازي القلبية بهذا المصاب الجلل، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته إنه سميع قريب مجيب الدعاء.

 

"إنا لله وإنا إليه راجعون"


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