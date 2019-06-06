 وطنا نيوز -جامعة مؤتة تمنح الباحث الدوسري درجة الماجستير في الإدارة والدراسات الاستراتيجية
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جامعة مؤتة تمنح الباحث الدوسري درجة الماجستير في الإدارة والدراسات الاستراتيجية
التاريخ : 17-06-2019 01:05:17 المشاهدات: 1162

وطنا اليوم-منحت جامعة مؤتة الأردنية يوم أمس درجة الماجستير لسعادة الأستاذ مبارك بن محمد الدوسري من المملكة العربية السعودية في الإدارة والدراسات الاستراتيجية. 

وتلقي الدوسري التهاني من الأهل والأصدقاء والزملاء في العمل التهاني بمناسبة تخرجه كما وعدهم بتقديم وليمه بهذه المناسبة. متمنيا لجميع الطلبة السعوديين الدارسين في الأردن مزيداً من التفوق والنجاح.


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